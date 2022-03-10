Встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжалась более 4 часов

10 марта в Анкаре состоялась встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, встреча продолжалась более 4 часов.

На встрече было подчеркнуто, что с подписанием Шушинской декларации и ратификацией данного документа в парламентах обеих стран азербайджано-турецкие братские и дружеские отношения получили еще большее развитие на основе союзничества.

Состоялся обмен мнениями о перспективах нормализации связей между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период. Кроме того, было отмечено значение открытия Зангезурского коридора, перспектив, которые он создает для региона, и в этом контексте - прокладки железнодорожной линии Карс-Нахчыван.

В ходе встречи была подчеркнута важность выполнения Арменией всех положений, закрепленных в трехстороннем Заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года, состоялось обсуждение на тему контактов делегаций Турции и Армении.

На встрече было затронуто сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере, в этом контексте отмечено успешное функционирование Южного газового коридора, обсуждены возможности увеличения поставок через этот коридор газа в братскую страну и через территорию Турции - в Европу, также говорилось о прокладке газопровода Ыгдыр-Нахчыван, в связи с чем предусмотрены инвестиции в государственном бюджете Азербайджана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении торгово-экономических связей.

Отмечено успешное продолжение сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в том числе в области военного обучения и образования, обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече состоялся обмен мнениями о событиях в Украине, были высоко оценены усилия Турции и Азербайджана, а также личные усилия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на скорейшее прекращение войны.

В заключение еще раз было выражено удовлетворение развитием азербайджано-турецких союзнических связей, Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Азербайджан.