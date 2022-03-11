Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Ирана

11 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Рустамом Гасими.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется