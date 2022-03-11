Президент Ильхам Алиев: Существуют большие перспективы для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Считаю, что сегодня существуют большие перспективы для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Ирана Сейеду Ибрахиму Раиси в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Воля наших народов, связанных друг с другом религиозными и культурными корнями, составляет основу азербайджано-иранских отношений, опирающихся на взаимное уважение и добрососедство. Сегодняшний высокий уровень дружественных связей является результатом совместной деятельности наших стран на протяжении тридцати лет. Состоявшиеся за эти годы многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, достигнутые соглашения и реализованные совместные проекты сыграли важную роль в динамичном развитии нашего сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической, культурной и других сферах.

Я высоко оцениваю постоянный политический диалог между Азербайджаном и Ираном и наше взаимодействие в ряде сфер. Считаю, что сегодня существуют большие перспективы для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества. Восстановление азербайджано-иранской государственной границы в результате освобождения наших исторических, исконных земель от оккупации, несомненно, создало благоприятные условия для полного использования имеющегося потенциала, совместного участия в реализации транспортно-коммуникационных коридоров. В этом контексте хочу особо отметить значение Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран относительно создания новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран.

В настоящее время на наших освобожденных от оккупации территориях идут широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению. Мы были бы рады видеть участие в ближайшем будущем компаний, представляющих Вашу страну, в этом процессе.

Верю, что благодаря совместным усилиям азербайджано-иранские отношения, служащие интересам наших стран и народов, и впредь будут успешно развиваться и укрепляться", - говорится в письме.