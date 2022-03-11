Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рустама Ибрагимбекова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рустама Мамедибрагим оглу Ибрагимбекова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в некрологе говорится:

"Азербайджанскую культуру постигла тяжелая утрата. 10 марта 2022 года на 84-м году жизни скончался видный представитель современной азербайджанской литературы и киноискусства, известный прозаик, драматург, сценарист и режиссер, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, лауреат государственных премий, заслуженный деятель искусств, Народный писатель Рустам Мамедибрагим оглу Ибрагимбеков.

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. По окончании средней школы в 1956-1962 годах получал образование в Азербайджанском институте нефти и химии, в 1962 году приступил к трудовой деятельности в Академии наук Азербайджанской ССР.

С юных лет проявлявший большой интерес к литературе и киноискусству, Рустам Ибрагимбеков в 1967 году окончил в Москве высшие курсы сценаристов, а в 1974 году - высшие режиссерские курсы.

Рустам Ибрагимбеков является одним из видных представителей современной азербайджанской литературы и кинематографии. Своей многогранной деятельностью он завоевал известность и за пределами нашей страны. Являясь активным участником вступления нашей прозы в новый этап, Рустам Ибрагимбеков своим плодотворным творчеством сыграл важную роль в обогащении художественно-эстетической мысли, более полувека вносил вклад в развитие литературно-культурной среды. Повести и рассказы, пьесы и сценарии мастера, умело отображавшего на основе жизненных реалий социально-нравственные проблемы, драматические конфликты и внутренний мир наших современников, сыграли существенную роль в обновлении содержания нашей литературы и национального киноискусства. По мотивам его произведений было снято более 40 художественных и телевизионных фильмов. Эти богатые разнообразными и содержательными образами произведения, повествующие о важных социальных реалиях, снискали мастеру, отличающемуся особым подчерком, большую симпатию читательской и зрительской аудитории.

Рустаму Ибрагимбекову как сценаристу и режиссеру принадлежат достойные одобрения заслуги также в развитии кинематографии. Снятые по сценарию писателя фильмы, такие как "В одном южном городе", "Белое солнце пустыни", "Допрос", "День рождения" и многие другие, завоевали большую славу и были удостоены высоких наград. Фильм "Урга - территория любви" , соавтором сценария которого он является, был удостоен в 1991 году высшей награды Венецианского международного кинофестиваля, а фильм "Утомленные солнцем" - высшей награды Каннского международного кинофестиваля в 1994 году и премии "Оскар" Американской киноакадемии в 1995 году.

Наряду с художественным творчеством, Рустам Ибрагимбеков занимался общественной деятельностью. В 1967-1981 годах являлся секретарем Правления, а в 1981-1985 годах - первым секретарем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1986-1991 годах - секретарем Правления Союза кинематографистов СССР, с 1990 года до конца жизни - председателем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1989 году избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Заслуги Рустама Ибрагимбекова высоко оценены государством. В 1976 году он получил почетное звание "Заслуженный деятель искусств", а в 1998 году - "Народный писатель", за заслуги в развитии азербайджанской литературы и киноискусства был удостоен высокой государственной награды Азербайджанской Республики - ордена "Шохрат".

Память о видном писателе и деятеле кино Рустаме Ибрагимбекове навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.Аллах рехмет элясин!"

Некролог также подписали Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Анар Керимов, Анар Рзаев, Шафига Мамедова, Огтай Миркасимов, Рамиз Фаталиев, Расим Балаев, Гаджи Исмаилов.