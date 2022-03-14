Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Венгрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Венгрии Каталин Новак .

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Новак,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Венгрии.

Динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Венгрией вызывает удовлетворение. Постоянно расширяющиеся связи в политической, экономической и культурной сферах сопровождаются активным сотрудничеством в многостороннем порядке.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления традиционной дружбы между нашими странами, которые в нынешнем году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, успешного продолжения стратегического партнерства и впредь.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности на благо дружественного народа Венгрии".