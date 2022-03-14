Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Кореи

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Юн,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Корея.

Я придаю большое значение дружественным связям, сформировавшимся между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея. Убежден, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между нашими странами, которые отметят в нынешнем году 30-ю годовщину установления дипломатических отношений, в сферах, представляющих взаимный интерес, будут развиваться и расширяться во имя благополучия двух народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей деятельности на благо Вашего дружественного народа".