https://news.day.az/officialchronicle/1444701.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан станет крупным производителем и экспортером электроэнергии
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан станет крупным производителем и экспортером электроэнергии
Азербайджан станет крупным производителем и экспортером электроэнергии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 15 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во дворце "Гюлистан" на церемонии закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции установленной мощностью 230 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов.
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