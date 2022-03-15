https://news.day.az/officialchronicle/1444703.html Президент Ильхам Алиев: При желании можем обнулить весь внешний долг Азербайджана за один день
Президент Ильхам Алиев: При желании можем обнулить весь внешний долг Азербайджана за один день
При желании можем обнулить весь внешний долг Азербайджана за один день.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 15 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во дворце "Гюлистан" на церемонии закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции установленной мощностью 230 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов.
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