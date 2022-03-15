Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выполняет все свои обязательства перед зарубежными партнерами

Азербайджан выполняет все свои обязательства перед зарубежными партнерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 15 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во дворце "Гюлистан" на церемонии закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции установленной мощностью 230 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов.

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