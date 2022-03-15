Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Туркменистана

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Туркменистана Сардару Бердымухамедову.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашей победы на выборах Президента Туркменистана.

Азербайджанская Республика придает особое значение всестороннему развитию традиционных дружественных связей с братским Туркменистаном, с которым нас связывают исторические, религиозные и культурные корни.

Политический диалог на высшем уровне в двусторонних отношениях, а также наше взаимовыгодное сотрудничество в экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах вызывают удовлетворение. Убежден, что совместными усилиями стратегическое партнерство между Азербайджаном и Туркменистаном будет и впредь развиваться и служить на благо наших стран.

Пользуясь этой приятной возможностью, приглашаю Вас совершить визит в Азербайджан.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а также успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо процветания братского Туркменистана".