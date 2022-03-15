Президент Румынии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

15 марта Президент Румынии Клаус Йоханнис позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о расширении двусторонних связей. Было подчеркнуто, что в нынешнем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Румынией и Азербайджаном, в этот период двусторонние связи развивались на основе стратегического партнерства.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической сфере и вопросы экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Румынии и диверсификации энергопоставок.

Во время телефонного разговора стороны также провели обмен мнениями о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.