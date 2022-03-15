Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Торпаг чершенбеси", отмечаемого сегодня в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az.

"Пусть "Торпаг чершенбеси" принесет в каждый дом, каждый очаг много радости, богатства и процветания!", - говорится в публикации Первого вице-президента.