https://news.day.az/officialchronicle/1444819.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Торпаг чершенбеси" - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Торпаг чершенбеси" - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Торпаг чершенбеси", отмечаемого сегодня в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az.
"Пусть "Торпаг чершенбеси" принесет в каждый дом, каждый очаг много радости, богатства и процветания!", - говорится в публикации Первого вице-президента.
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