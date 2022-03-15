https://news.day.az/officialchronicle/1444823.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Гурбангулы Бердымухамедовым
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Гурбангулы Бердымухамедовым
15 марта состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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