https://news.day.az/officialchronicle/1444844.html Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
15 марта государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, касающимся постконфликтного периода в регионе Южного Кавказа, в том числе о процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном.
Во время телефонного разговора также были обсуждены вопросы региональной безопасности.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен поблагодарил Азербайджан за оказание гуманитарной помощи Украине.
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