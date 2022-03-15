Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

15 марта государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, касающимся постконфликтного периода в регионе Южного Кавказа, в том числе о процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном.

Во время телефонного разговора также были обсуждены вопросы региональной безопасности.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен поблагодарил Азербайджан за оказание гуманитарной помощи Украине.