В Азербайджане внесены изменения в закон "О медицинском страховании"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, в законе Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" статья 15-11.8 приводится в следующей редакции:

"15-11.8. Страховой взнос по акцизным товарам, предусмотренным в статье 15-10.1.7 настоящего Закона, выплачивается при их производстве со стороны налогоплательщика в сроки, установленные статьей 191.1 Налогового кодекса Азербайджана, а при импорте - в сроки, установленные статьей 191.3 Налогового кодекса Азербайджана".

В статье 16-4.4-1 слова "2022 года" заменяются словами "2023 года". Статья 1.2 этого закона применяется с 1 января 2022 года.

Таким образом, статьи 15-28.3 и 15-28.4 этого закона в части, касающейся суммы софинансирования, вступят в силу с 1 января 2023 года. Эти статьи предусматривают следующее:

- при непосредственном пользовании амбулаторно-поликлиническими, лабораторными, функционально-диагностическими медицинскими услугами без обращения за первичной медико-санитарной помощью застрахованное лицо должно оплатить сумму софинансирования;

- застрахованное лицо при обращении в государственное медицинское учреждение, расположенное вне территориального медицинского подразделения, куда оно было направлено, с целью получения медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования должно оплатить сумму софинансирования.