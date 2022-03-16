https://news.day.az/officialchronicle/1445188.html Утвержден меморандум о поставках природного газа между Азербайджаном и Турцией
Утвержден меморандум о поставках природного газа между Азербайджаном и Турцией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики по поставкам природного газа".
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