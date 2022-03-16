Утвержден меморандум о поставках природного газа между Азербайджаном и Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики по поставкам природного газа".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.