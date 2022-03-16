https://news.day.az/officialchronicle/1445193.html Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о проекте целевых фондов между Азербайджаном и Организацией по вопросам образования, науки и культуры ООН
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о проекте целевых фондов между Азербайджаном и Организацией по вопросам образования, науки и культуры ООН
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении "Соглашения о проекте целевых фондов между правительством Азербайджанской Республики и Организацией по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединенных Наций".
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