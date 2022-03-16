Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о проекте целевых фондов между Азербайджаном и Организацией по вопросам образования, науки и культуры ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении "Соглашения о проекте целевых фондов между правительством Азербайджанской Республики и Организацией по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединенных Наций".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.