Президент Ильхам Алиев: Спорт – наша государственная политика

Спорт - наша государственная политика.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 17 марта участников VII чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, прошедшего в Болгарии.

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