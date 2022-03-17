https://news.day.az/officialchronicle/1445360.html Президент Ильхам Алиев: Мы достойно вели войну и не воевали против мирного населения
Президент Ильхам Алиев: Мы достойно вели войну и не воевали против мирного населения
Мы достойно вели войну и не воевали против мирного населения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 17 марта участников VII чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, прошедшего в Болгарии.
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