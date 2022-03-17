В Азербайджане внесены изменения в предельную численность штата сотрудников СГБ

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в "Положение о Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики", "Структуру Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики", "Предельную численность штата военнослужащих, содержащегося за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики, и работников, принятых на работу в систему Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики", "Перечень высших воинских должностей в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.