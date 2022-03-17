Главное управление региональной миграции города Баку включено в систему Государственной миграционной службы

В Азербайджане увеличено количество структур, входящих в систему Государственной миграционной службы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев сегодня подписал указ о внесении изменений в "Структуру Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики".

Так, Главное управление региональной миграции города Баку включено в число структур, входящих в систему Государственной миграционной службы.