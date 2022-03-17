https://news.day.az/officialchronicle/1445516.html Главное управление региональной миграции города Баку включено в систему Государственной миграционной службы - Указ Президента Ильхама Алиева
Главное управление региональной миграции города Баку включено в систему Государственной миграционной службы - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане увеличено количество структур, входящих в систему Государственной миграционной службы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев сегодня подписал указ о внесении изменений в "Структуру Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики".
Так, Главное управление региональной миграции города Баку включено в число структур, входящих в систему Государственной миграционной службы.
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