Президент Ильхам Алиев выделил Федерации борьбы Азербайджана 1 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Федерации борьбы Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении отмечается, что в связи с высокими результатами борцов в категории до 23 лет на чемпионате Европы из Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год, Федерации борьбы Азербайджана выделяется один миллион манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.