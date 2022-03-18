Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю вам здоровья и счастья.

Обладающий глубокими корнями на азербайджанской земле Новруз байрамы занимает достойное место в сокровищнице культурных ценностей нашего народа. Этот народный праздник, являющийся полным олицетворением богатого внутреннего мира и оптимистического мировоззрения наших предков, за столетия проник в самые глубокие слои нашего бытия, внес вклад в формирование национального самосознания, превратившись в носителя высших ценностей, всегда сближал людей вокруг единой морали.

В судьбоносные моменты нашей истории мы хранили веру в будущее в том числе и благодаря духовной силе, дарованной праздником Весны. В период, когда мир захлестнула волна глобализации, мы дорожим традициями Новруза и храним их во всем разнообразии, что является выражением нашего почтения к своему многовековому культурному наследию.

В приподнятом весеннем настроении, приумноженном нашей блестящей Победой, мы в настоящее время высокими темпами проводим широкомасштабную восстановительную и созидательную работу на наших землях, которые уже второй год как обрели свободу. Праздник с ароматом весны вдохновляет нас работать с еще большим энтузиазмом, за короткое время благоустроить эти родные края, задышавшие воздухом свободы, и вернуть их к прежней мирной жизни.

В эти праздничные дни я с благодарностью чту память наших отважных сынов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей Родины, передаю поздравления азербайджанским солдатам, храбро стоящим на защите страны.

Убежден, что наши соотечественники за рубежом вместе с нами встречают весну в свете идеологии азербайджанства, что еще больше усилит в их сердцах чувства привязанности к родному краю.

Впереди нас ждет решение важных задач всенародного значения. Верю, что все мы в условиях солидарности и с воодушевлением, гармонирующим с обновляющей атмосферой весны, будем демонстрировать стремление строить и созидать, успешно реализуем наш план великого возвращения в Карабах.

Желаю всем вам весеннего настроения. Пусть этот радостный праздник принесет в каждый дом, в каждый очаг много радости, изобилия и благополучия!

С праздником Новруз!".