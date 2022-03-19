Бахар Мурадова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Бахар Аваз гызы Мурадовой орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.