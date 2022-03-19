https://news.day.az/officialchronicle/1446025.html Бахар Мурадова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени
Бахар Мурадова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Бахар Аваз гызы Мурадовой орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
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