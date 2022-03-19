Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Туниса
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Туниса Каису Саиду по случаю национального праздника Туниса.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Тунисской Республики - Днем независимости.
Верю, что развитие азербайджано-тунисских дружественных отношений как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и впредь будет служить интересам наших народов.
В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, дружественному народу Туниса желаю мира и процветания".
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