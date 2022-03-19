На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с праздником Новруз

На официальной странице Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с праздником Новруз.

Об этом сообщает Day.Az.

"С праздником Новруз!", - говорится в публикации.