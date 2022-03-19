https://news.day.az/officialchronicle/1446098.html На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с праздником Новруз - ФОТО
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с праздником Новруз - ФОТО
На официальной странице Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с праздником Новруз.
Об этом сообщает Day.Az.
"С праздником Новруз!", - говорится в публикации.
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