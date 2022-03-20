Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю праздника Новруз

На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю праздника Новруз.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, долголетия и счастья! Спасибо всем за поздравления, искренние и добрые пожелания! Мне очень дороги ваше внимание, забота и поддержка!

Прошу Аллаха упокоить души всех наших шехидов, погибших во имя Родины, и ниспослать терпение их родным и близким! Пусть этот Новруз, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет хорошее настроение во все дома, дарует каждому очагу много радости, изобилия и благополучия! Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу! #Novruz".