Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ из Суговушана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в поселке Суговушан Тертерского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV, глава государства из Суговушана поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз.

Репортаж в связи с этим будет показан на Азербайджанском Телевидении в 16:00.