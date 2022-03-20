https://news.day.az/officialchronicle/1446183.html Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ из Суговушана
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ из Суговушана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в поселке Суговушан Тертерского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV, глава государства из Суговушана поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз.
Репортаж в связи с этим будет показан на Азербайджанском Телевидении в 16:00.
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