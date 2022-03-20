https://news.day.az/officialchronicle/1446219.html Президент Ильхам Алиев: Это уже стало традицией - мы празднуем Новруз здесь, на нашей родной карабахской земле
Президент Ильхам Алиев: Это уже стало традицией - мы празднуем Новруз здесь, на нашей родной карабахской земле
Это уже стало традицией - мы празднуем Новруз здесь, на нашей родной карабахской земле.
Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, поздравляя азербайджанский народ с праздником Новруз из поселка Суговушан Тертерского района.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре