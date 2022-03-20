Президент Ильхам Алиев: Это уже стало традицией - мы празднуем Новруз здесь, на нашей родной карабахской земле

Это уже стало традицией - мы празднуем Новруз здесь, на нашей родной карабахской земле.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, поздравляя азербайджанский народ с праздником Новруз из поселка Суговушан Тертерского района.

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