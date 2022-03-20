Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева разожгли в поселке Суговушан праздничный костер

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в поселке Суговушан Тертерского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева разожгли в поселке Суговушан Тертерского района праздничный костер.

Затем глава государства поздравил азербайджанский народ.