https://news.day.az/officialchronicle/1446225.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева разожгли в поселке Суговушан праздничный костер - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева разожгли в поселке Суговушан праздничный костер - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в поселке Суговушан Тертерского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева разожгли в поселке Суговушан Тертерского района праздничный костер.
Затем глава государства поздравил азербайджанский народ.
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