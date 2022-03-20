Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство и Вооруженные силы Азербайджана являются гарантом мира и безопасности

Азербайджанское государство и Вооруженные силы Азербайджана являются гарантом мира и безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, поздравляя азербайджанский народ с праздником Новруз из поселка Суговушан Тертерского района.

"Глядя сегодня на эти живописные места, я еще раз убеждаюсь в том, насколько красив наш край, как величественны наши горы. Мы приумножим эту историческую красоту, сделаем это со вкусом, и азербайджанцы будут жить здесь комфортно, в условиях мира, спокойствия и безопасности. Азербайджанское государство и Вооруженные силы Азербайджана являются гарантом мира и безопасности.

Я - счастливый человек, потому что передаю моему дорогому, родному народу поздравления по случаю Новруз байрамы из освобожденного от оккупации Карабаха. В этот радостный день еще раз хочу поздравить весь азербайджанский народ с замечательным праздником. Хочу еще раз сказать, что я и впредь буду прилагать все усилия для того, чтобы Азербайджан всегда динамично развивался, двигался по восходящей, чтобы все стоящие перед нами задачи были выполнены. Карабах - это Азербайджан!"- сказал глава государства.