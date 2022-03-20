Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проведенными в частном доме в поселке Суговушан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проведенными в частном доме в поселке Суговушан Тертерского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Было отмечено, что в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденном от оккупации в результате военных операций во время 44-дневной Отечественной войны, 16 частных домов частично пришли в непригодное состояние. Один из этих домов капитально отремонтирован.

Общая жилая площадь отремонтированного дома составляет 92 квадратных метра. Согласно проекту, дом состоит из 3 комнат, кухни и 2 санитарных узлов. Общая площадь территории под строительство составляет 148 квадратных метров. Основная часть фасада облицована декоративным натуральным камнем, что обеспечивает гармонию дома с прилегающей территорией. Остальная часть фасада покрыта водонепроницаемой краской. Кровля дома облицована металлочерепицей, терраса выложена керамической плиткой, а потолок изготовлен из деревянных материалов.

Комнаты дома восстановлены на высоком уровне и с современным дизайном. Приусадебный участок благоустроен, на территории высажены деревья. В квартал, где размещаются частные дома, проведены свет и вода, дорога заасфальтирована.