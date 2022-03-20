Президент Ильхам Алиев: Наша основная задача – поскорее вернуть вынужденных переселенцев в родные края

Наша основная задача - поскорее вернуть вынужденных переселенцев в родные края.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, поздравляя азербайджанский народ с праздником Новруз из поселка Суговушан Тертерского района.

"Суговушан - историческое место древнего Азербайджана. Азербайджанский народ веками жил на этих территориях. Однако в 1923 году в нашем родном карабахском краю незаконно и без всяких на то оснований была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Красивые, живописные места Карабаха, в том числе город Шуша и поселок Суговушан, были включены в надуманное образование. Это было очередной несправедливостью против нашего народа, очередным проявлением враждебности по отношению к нему, потому что Карабах, его история связаны с азербайджанским народом. Азербайджанский народ веками жил в Карабахе. Просто в политических целях здесь на протяжении многих лет, в советский период функционировала пресловутая Нагорно-Карабахская автономная область. Как вам известно, впоследствии армяне прибегли к захватнической политике против нашего народа, на протяжении почти 30 лет наш родной Карабах и часть Восточного Зангезура находились в их руках. Этому необходимо было положить конец, и он был положен. Мы увидели, что никакие переговоры, никакие политические шаги не приближают нас к нашей цели. Мы видели и знали, что должны быть только сильными, более волевыми, чтобы защитить свое право и восстановить историческую справедливость. В 2020 году Азербайджанское государство, Азербайджанская армия, все наши Вооруженные силы выполнили эту историческую миссию. Сражаясь, проливая кровь, ценой жизни шехидов мы освободили родной край от армянской оккупации и вернулись в Карабах. Мы уже обосновались здесь, мы вернулись сюда, в родной край. Во всем Карабахском и Восточно-Зангезурском регионе проводится широкомасштабная работа по благоустройству, заново отстраиваются города, строятся села. Конечно, наша основная задача - поскорее вернуть вынужденных переселенцев в родные края",- сказал глава государства.