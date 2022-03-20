Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в здании поселковой полной средней школы в Суговушане

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Суговушан побывали в здании поселковой полной средней школы на 144 ученических места, ознакомились с положением дел в учебном заведении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов предоставил главе государства и первой леди информацию на основе эскизного проекта.

Было сообщено, что здание полной средней школы поселка Суговушан, оказавшееся в непригодном состоянии, будет отремонтировано Министерством образования. Территория школы составляет 1 гектар, а общая площадь здания - около 820 квадратных метров. В школе имеются 12 классных комнат, актовый зал на 60 человек и библиотека.

Было подчеркнуто, что фасад четырехэтажного здания планируется привести в соответствие с внешним видом близлежащих частных домов. В оформлении фасада школы, как и частных домов, будут использованы декоративные натуральные камни. В школе будут созданы отвечающие современным стандартам спортивные площадки, приусадебный участок будет благоустроен.

Глава государства дал поручение о начале капитального ремонта здания школы.