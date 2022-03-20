Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны в Суговушане

В поселке Суговушан Тертерского района состоялось открытие Н-ской воинской части Министерства обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт главе государства.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева вначале посмотрели выстроенную на плацу боевую технику.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами был проинформирован об условиях, созданных в воинской части.

Было отмечено, что на территории воинской части построены контрольно-пропускной пункт, здание штаба, солдатские общежития, медпункт, котельные, магазин, столовая на 174 человека. В здании штаба воинской части есть рабочие кабинеты для военнослужащих, оснащенные всем необходимым оборудованием. Солдатская столовая также оборудована по современным стандартам.

Глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в солдатской столовой.

В воинской части созданы все условия для несения военнослужащими службы на высоком уровне.