Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент туристического комплекса в поселке Суговушан

В поселке Суговушан Тертерского района заложен фундамент туристического комплекса, который будет создан на основе Концепции развития туризма.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму, президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев проинформировал главу государства и первую леди о проекте комплекса.

Было отмечено, что после разминирования территорий, очистки их от остатков разрушенных строений, обрезки многолетних растений здесь начнутся работы по благоустройству и будут посажены соответствующие территории растения.

Подчеркнуто, что в комплексе, который будет создан вокруг Суговушанского водохранилища, построенного в 70-х годах прошлого века по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева, планируется проложить прибрежные прогулочные тропинки, установить скамейки, беседки. Здесь также будут созданы автостоянка на 40 транспортных средств, обслуживающая туристов, туристический информационный центр и объект общественного питания.

Глава государства Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели специальные машины, которые будут использоваться в туристическом комплексе.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса.

Затем глава государства и первая леди посадили дерево на территории комплекса.

Отметим, что работы в Суговушанском туристическом комплексе завершатся до конца текущего года, в следующем сезоне он будет обслуживать туристов. Проделанная работа свидетельствует о том, что Карабахский регион с его живописной, неповторимой природой и многочисленными историческими памятниками в скором времени станет одной из основных туристических зон Азербайджана.