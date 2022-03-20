Джо Байден поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Желаю Вам и народу Азербайджана радостного и благополучного праздника Новруз. Это время обновления - возможность вновь подтвердить нашу приверженность сотрудничеству и миру.
В этом году исполняется 30 лет дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Азербайджаном. В то время, когда мы отмечаем эту годовщину, наша администрация будет продолжать поддерживать демократию, мир и прогресс на Южном Кавказе. Также будем работать вместе с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности, содействия региональному миру и изучения новых возможностей для экономического сотрудничества.
От имени правительства Соединенных Штатов выражаю Вам и азербайджанскому народу наилучшие пожелания", - говорится в поздравлении.
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