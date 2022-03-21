Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Председателю КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Председатель,

Крайне потрясены известием о гибели большого количества людей в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая.

Разделяю Вашу скорбь в эти трудные моменты, в связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Китая", - говорится в письме.