Президент Ильхам Алиев: Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в борьбе с международным терроризмом

Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в борьбе с международным терроризмом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту США Джозефу Байдену.

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