https://news.day.az/officialchronicle/1446560.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в борьбе с международным терроризмом
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в борьбе с международным терроризмом
Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в борьбе с международным терроризмом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту США Джозефу Байдену.
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