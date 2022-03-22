Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ с национальным праздником Исламской Республики Пакистан - Днем Пакистана, передаю самые искренние пожелания.

Нынешний высокий уровень азербайджано-пакистанских связей, построенных на дружбе и братстве, вызывает удовлетворение. Многочисленные взаимные визиты, подписанные между нашими странами документы и заключенные соглашения играют важную роль в развитии нашего сотрудничества. Мы намерены и дальше углублять это единство, черпающее силы из наших общих нравственных ценностей и воли наших народов.

Благодарю Вас за постоянную поддержку и справедливую позицию Пакистана в вопросе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ нашей страны в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Наш народ высоко ценит эту поддержку, которую Ваша братская страна оказывает Азербайджану.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами, обмен мнениями, проведенные в Ашхабаде в прошлом году в атмосфере искренности и взаимного доверия. Уверен, что предпринятые нами шаги по расширению наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства, в том числе наше плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций и впредь будут служить интересам наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Пакистана - мира и благополучия", - говорится в письме.