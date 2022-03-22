Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ всегда высоко ценит принципиальную позицию Пакистана в период Отечественной войны

Азербайджанский народ всегда высоко ценит принципиальную позицию Пакистана, его политическую и моральную поддержку правому делу нашей страны в период Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру Исламской Республики Пакистан Имрану Хану.

"Нас радует нынешний уровень азербайджано-пакистанских связей, которые исходят из общих исторических, религиозных корней наших братских народов и поднялись на уровень стратегического партнерства. Мы придаем большое значение развитию наших отношений, построенных на взаимном доверии. Хочу особо подчеркнуть поддержку, оказываемую нашими странами друг другу в рамках международных организаций.

Азербайджанский народ всегда высоко ценит принципиальную позицию Пакистана, его политическую и моральную поддержку правому делу нашей страны в период Отечественной войны. Мы также хотели бы видеть компании Пакистана в широкомасштабных работах по реконструкции и восстановлению на наших освобожденных от оккупации территориях.

Сегодня имеются благоприятные условия для расширения азербайджано-пакистанского сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, туристической, образовательной и военно-технической сферах. Уверен, что, используя эти возможности, наши межгосударственные отношения, плодотворное сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе и впредь будут успешно продолжаться и укрепляться нашими совместными усилиями", - сказал глава государства.