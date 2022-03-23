Наследный принц Абу-Даби позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

22 марта наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид Аль Нахайан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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