https://news.day.az/officialchronicle/1446773.html Наследный принц Абу-Даби позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Наследный принц Абу-Даби позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
22 марта наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид Аль Нахайан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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