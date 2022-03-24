Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Греции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Греческой Республики Катерине Сакелларопулу по случаю национального праздника этой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Греческой Республики.

Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Грецией во имя интересов наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а Вашему народу - спокойствия и благополучия".