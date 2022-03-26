Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и ЕС существует активный диалог в сфере энергетики, безопасности, транспорта и других сферах

Между Азербайджаном и ЕС существует активный диалог в сфере энергетики, безопасности, транспорта и других сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Совета Европейского союза Шарлю Мишелю.

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