https://news.day.az/officialchronicle/1447901.html Будет отмечено 30-летие Национального олимпийского комитета Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Будет отмечено 30-летие Национального олимпийского комитета Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 30-летия Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики.
В распоряжении отмечается, что в 2022 году исполняется 30 лет со дня создания Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики.
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