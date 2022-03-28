Будет отмечено 30-летие Национального олимпийского комитета Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 30-летия Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики.

В распоряжении отмечается, что в 2022 году исполняется 30 лет со дня создания Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики.

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