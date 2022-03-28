В Азербайджане утверждено Положение «О государственной комиссии по международной гуманитарной помощи»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении Положения о государственной комиссии по международной гуманитарной помощи".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с указом, Кабинету министров поручено в четырехмесячный срок утвердить "Правила приема, учета, доставки к месту назначения, хранения, охраны и распределения гуманитарных грузов, поступающих на территорию Азербайджанской Республики", и проинформировать об этом Президента Азербайджана, а также решить другие вопросы, вытекающие из данного указа.

Кроме того, аннулируется Распоряжение Президента Азербайджанской Республики №164 от 9 марта 1995 года "Об утверждении Положения о Республиканской комиссии по международной гуманитарной и технической помощи".