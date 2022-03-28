Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон о ВС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно закону, в статье 9.6 закона Азербайджанской Республики "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" (Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2018, № I, ст. 23) слова "мирный период, периоды реальной угрозы, мобилизации и военный период (вооруженный конфликт) Вооруженных сил" заменяются словами "мирный и военный периоды (вооруженный конфликт) для азербайджанской армии и других вооруженных формирований в отдельности для каждого", слово "потребность" заменяется словом "обеспечение".