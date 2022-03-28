По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям из малообеспеченных семей переданы праздничные подарки

23 марта по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой детям из малообеспеченных семей в районах Азербайджана были переданы подарки в связи с праздником Новруз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, любимый герой азербайджанской сказки "Джыртдан" под веселую музыку раздал праздничные подарки 500 маленьким жителям отдаленных сел страны.

Аниматоры в костюмах Кёсы и Кечала - главных персонажей праздника Новруз - порадовали детей своими забавными выступлениями, а также играми.