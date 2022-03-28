В Азербайджане утвержден верхний предел показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении верхних пределов показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту и государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период, а также верхнего предела показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту на конец 2022 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, верхний предел показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту на среднесрочный период устанавливается на уровне 20 процентов, а на конец 2022 года - 27,5 процента. Верхний предел показателя соотношения государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период установлен на уровне 20 процентов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.