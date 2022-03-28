Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Аяза Муталибова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Аяза Муталибова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в некрологе говорится:

"27 марта 2022 года на 84-м году жизни скончался известный общественно-политический и государственный деятель, бывший Президент Азербайджанской Республики Аяз Ниязи оглу Муталибов.

Аяз Муталибов родился 12 мая 1938 года в Баку. По окончании средней школы в 1956-1962 годах получал высшее образование в Азербайджанском институте нефти и химии.

Начав трудовую деятельность в 1958 году в качестве старшего техника в конструкторском бюро Азербайджанского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации, Аяз Муталибов с 1959 года работал мастером монтажного цеха, инженером, начальником отдела технического контроля, главным конструктором и главным инженером на Бакинском заводе бытовых электроприборов. В 1966 году он был назначен директором Бакинского завода холодильников, а в 1974-1977 годах, оставаясь в этой должности, работал генеральным директором производственного объединения "Бакэлектробытмаш".

В 1977 году Аяз Муталибов был избран вторым секретарем Наримановского районного комитета партии города Баку, а в 1979 году назначен министром местной промышленности Азербайджанской ССР. В 1982-1989 годах занимал должности заместителя председателя Совета министров Азербайджанской ССР - председателя Государственного планового комитета, в 1989-1990 годах - председателя Совета министров Азербайджанской ССР, в январе 1990 года являлся первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана, в 1990-1991 годах - членом Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и его Политбюро. В мае 1990 года Аяз Муталибов был избран на пост Президента Азербайджанской ССР, учрежденный Верховным Советом Азербайджанской ССР, с сентября 1991 года являлся Президентом Азербайджанской Республики, 1992 году подал в отставку со своего поста.

Аяз Муталибов, являвшийся депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР нескольких созывов, был награжден рядом орденов и медалей советского периода.

Память об общественно-политическом и государственном деятеле Аязе Ниязи оглу Муталибове останется в сердцах всех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!".

Некролог также подписали Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Ягуб Эйюбов, Шахин Мустафаев.